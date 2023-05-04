Деньги 04 мая 2023, 08:22 США повысили базовую процентную ставку, чтобы замедлить инфляцию до 2% FOMC: ФРС США повысили процентную ставку на 25 базисных пунктов, до максимума с 2006 года rawpixel

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Федеральная резервная система США решила повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,00-5,25%. Это максимальный с 2006 года показатель. Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) об этом опубликовала пресс-служба регулятора.

Аналитики изучили экономическую ситуацию в первом квартале и пришли к выводу, что уровень безработицы в США остался низким, но инфляция — повышенной. Банковскую систему назвали надежной и устойчивой, несмотря на закрытие крупных кредитных организаций.

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«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,00-5,25%», — объявили в ведомстве.

Настолько же высокой базовую ставку устанавливали в последний раз в 2006 году. FOMC заявил, что более жесткие условия кредитования для домашних хозяйств и предприятий в будущем повлияют на экономическую активность населения, ситуацию на рынке труда и темпы инфляции. В комитете учтут, что перемены имеют кумулятивный эффект, продолжат следить за ситуацией и в случае возникновения рисков скорректируют денежно-кредитную политику.

В марте в Штатах обанкротился Silicon Valley Bank, вслед за ним закрыли Signature Bank. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующую власть в провоцировании экономического кризиса и предсказал новую Великую депрессию.