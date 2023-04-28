Деньги 28 апреля 2023, 14:15 Центробанк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых Центробанк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых Pxhere

Читать 360tv в

Центробанку России удалось сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых пятый раз подряд. Информацию об этом распространила пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — отметили в ЦБ.

Реклама

По данным пресс-службы Банка России, темпы прироста цен выросли с конца прошлого года. Однако они остаются умеренными, в том числе по части устойчивых компонентов.

Инфляционные ожидания населения снизились, уточнили в Центробанке. Но пока они сохранились на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность возрастает быстрее, чем предполагали в феврале.

Инфляционное давление постепенно увеличивается. В связи с этим в Центробанке оценят целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции на уровне в 4% в 2024 году и далее.

«Коммерсант» сообщил, что доллар США снова вернул статус самой торгуемой валюты на Мосбирже, превысив 40% от общего объема операций.