Власть 13 февраля 2024, 17:08 Путин обсудил с членами Совбеза вопросы по линии МИД и Минобороны Путин обсудил с Совбезом России вопросы по линии МИД, Минобороны и Минюста РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин 13 февраля принял участие в заседании Совета безопасности. На повестке стояли вопросы, касающиеся министерств обороны, иностранных дел и юстиции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам», — сказал российский лидер.

Реклама

Путин предложил выступить с докладом министру юстиции Константину Чуйченко.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев заявил, что США получили контроль над Украиной в 2014 году. Американские власти использовали ее в качестве плацдарма для борьбы с Россией.

Именно поэтому Украине не позволили выполнить Минские соглашения, поскольку это противоречило планам США. Договоренности с Россией не соблюдали экс-президент Украины Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский, подытожил Нургалиев.