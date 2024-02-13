13 февраля 2024, 17:08
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы по линии МИД и Минобороны
Путин обсудил с Совбезом России вопросы по линии МИД, Минобороны и Минюста
Президент России Владимир Путин 13 февраля принял участие в заседании Совета безопасности. На повестке стояли вопросы, касающиеся министерств обороны, иностранных дел и юстиции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам», — сказал российский лидер.
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Путин предложил выступить с докладом министру юстиции Константину Чуйченко.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев заявил, что США получили контроль над Украиной в 2014 году. Американские власти использовали ее в качестве плацдарма для борьбы с Россией.
Именно поэтому Украине не позволили выполнить Минские соглашения, поскольку это противоречило планам США. Договоренности с Россией не соблюдали экс-президент Украины Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский, подытожил Нургалиев.
Россия
Владимир Путин
Совет безопасности РФ
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