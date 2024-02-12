12 февраля 2024, 09:32
Причину развязывания рук Украины против Донбасса назвали в Совбезе
Нургалиев: отсутствие мер на случай невыполнения Минска-2 развязало руки Украине
Отсутствие эффективных мер воздействия на украинские власти при невыполнении Минских соглашений развязало им руки против Донбасса. Об этом «Аргументам и фактам» сообщил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
«При подписании договоренностей не создали инструменты воздействия на киевский режим при условии невыполнения соглашений. Договоренности не соблюдали сначала Петр Порошенко, а потом и Владимир Зеленский», — сказал он.
Реклама
Украинские власти с 2014 года начали блокаду против Донецкой и Луганской народных республик, отключили их от систем социальных выплат и продовольственного снабжения, а также отказались вести переговоры с представителями этих территорий.
«В интересах Украины также работала ОБСЕ, некоторых ее сотрудников заподозрили в шпионаже», — добавил Нургалиев.
Ранее первый заместитель секретаря Совбеза заявил, что активное усиление украинской армии на фоне игнорирования положений Минских соглашений доказало правильность проведения специальной операции со стороны России.
Донбасс
Украина
Минские соглашения
Реклама
Реклама