Мир 12 февраля 2024, 09:32 Причину развязывания рук Украины против Донбасса назвали в Совбезе Нургалиев: отсутствие мер на случай невыполнения Минска-2 развязало руки Украине

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Отсутствие эффективных мер воздействия на украинские власти при невыполнении Минских соглашений развязало им руки против Донбасса. Об этом «Аргументам и фактам» сообщил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

«При подписании договоренностей не создали инструменты воздействия на киевский режим при условии невыполнения соглашений. Договоренности не соблюдали сначала Петр Порошенко, а потом и Владимир Зеленский», — сказал он.

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Украинские власти с 2014 года начали блокаду против Донецкой и Луганской народных республик, отключили их от систем социальных выплат и продовольственного снабжения, а также отказались вести переговоры с представителями этих территорий.

«В интересах Украины также работала ОБСЕ, некоторых ее сотрудников заподозрили в шпионаже», — добавил Нургалиев.

Ранее первый заместитель секретаря Совбеза заявил, что активное усиление украинской армии на фоне игнорирования положений Минских соглашений доказало правильность проведения специальной операции со стороны России.