Путин назвал оправданным решение о продлении майских праздников

Президент России Владимир Путин заявил, что решение объявить нерабочими дни между майскими праздниками оказалось в целом оправданным. По его словам, заболеваемость в стране снижается.

В четверг российский лидер провел онлайн-встречу с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

«По предложению главного санитарного врача мы приняли решение продлить майские праздники, не делать перерыв между 1 и 9 мая, чтобы снять дополнительные риски, связанные с перемещением людей в общественном транспорте. <…> В целом решение оказалось оправданным, у нас продолжает снижаться заболеваемость», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что количество тех, кто выздоровел, увеличивается. Продолжается вакцинация и тестирование. Голикова тоже назвала ситуацию с коронавирусом стабильной. По ее словам, в стадии снижения заболеваемости находятся 32 региона страны.

По данным сайта оперштаба, в России за сутки коронавирусом заразились 7639 человек — это на 4,2% меньше, чем вчера. За это время выздоровели 7788 пациентов, скончался 351 россиянин.

Также сегодня стало известно, что однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России. Препарат эффективен против всех новых штаммов коронавируса.