Путин обозначил сроки восстановления движения по Транссибу

Первую ветку Транссибирской магистрали необходимо восстановить за 2,5 суток, движение по второй ветке — ввести в течение пяти суток. Как сообщило РИА «Новости», такое поручение дал президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Российский лидер отметил, что нужно принять все меры, чтобы обеспечить необходимым жителей Забайкальского края, которые оказались отрезаны из-за поврежденных дождями железнодорожных путей.

Часть железнодорожного моста в Сретенском районе Забайкальского края рухнула из-за обильных дождей, которые обрушились на регион. Поднявшаяся река подмыла опоры, что привело к обрушению.

На место прибыли сотрудники МЧС и бригады железнодорожников, чтобы оперативно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации.

РЖД на три дня установили ограничение на движение пассажирских и грузовых поездов, кроме перевозящих продовольствие, на части Забайкальской железной дороги.

«Речь идет об участке Бушулей — Журавли Забайкальской железной дороги, а также АО „АК ‚Железные дороги Якутии‘“», — уточнили в компании.