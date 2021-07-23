Железнодорожный мост обрушился в Забайкалье из-за дождей

Сильные дожди стали причиной обрушения железнодорожного моста в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение об обрушении поступило в экстренные службы от оперативного дежурного ОАО РЖД в 09:00 по местному времени (03:00 по московскому времени). ЧП произошло на Трансибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга-Укурей недалеко от села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкалья, уточнила газета «Известия».

В ведомстве отметили, что пострадавших нет. Движение поездов временно приостановлено в обоих направлениях. На месте случившегося работает оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда вместе с бригадами вагоновосстановителей ОАО РЖД. Кроме того, в работах на региональной железной дороге участвует оперштаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее стало известно, что вагоны двух грузовых поездов сошли с рельсов в Забайкалье на перегоне Урюм — Нанагры. Пострадавших нет.