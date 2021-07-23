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    23 июля 2021, 13:46

    Продажу железнодорожных билетов на Дальний Восток и обратно приостановили на три дня

    Андрей Иванов

    РЖД на три дня приостановили продажу железнодорожных билетов на Дальний Восток и обратно из-за закрытия Транссиба. Поезда встали из-за паводков в Забайкалье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

    Продажу железнодорожных билетов на Дальний Восток и обратно приостановили на три дня

    Сейчас РЖД ведут переговоры по перевозке пассажиров вставших поездов автобусом или самолетом. Купленные билеты можно вернуть без удержания сборов.

    Утром 23 июля из-за ливней в Сретенском районе Забайкальского края рухнула часть железнодорожного моста. Большая вода повредила железнодорожную переправу через реку на перегоне Куэнга — Укурей, недалеко от села Нижняя Куэнга. ЧП парализовало движение по Транссибу. Рельсы в одну сторону повисли в воздухе.

    В пресс-службе регионального МЧС ранее рассказали, что при обрушении моста никто не пострадал. На месте происшествия сейчас работают специалисты из оперативной группы Сретенского пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-восстановительные поезда и бригады железнодорожников. К ликвидации последствий наводнения подключился оперштаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.