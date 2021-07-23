Продажу железнодорожных билетов на Дальний Восток и обратно приостановили на три дня

РЖД на три дня приостановили продажу железнодорожных билетов на Дальний Восток и обратно из-за закрытия Транссиба. Поезда встали из-за паводков в Забайкалье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

Сейчас РЖД ведут переговоры по перевозке пассажиров вставших поездов автобусом или самолетом. Купленные билеты можно вернуть без удержания сборов.

Утром 23 июля из-за ливней в Сретенском районе Забайкальского края рухнула часть железнодорожного моста. Большая вода повредила железнодорожную переправу через реку на перегоне Куэнга — Укурей, недалеко от села Нижняя Куэнга. ЧП парализовало движение по Транссибу. Рельсы в одну сторону повисли в воздухе.

В пресс-службе регионального МЧС ранее рассказали, что при обрушении моста никто не пострадал. На месте происшествия сейчас работают специалисты из оперативной группы Сретенского пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-восстановительные поезда и бригады железнодорожников. К ликвидации последствий наводнения подключился оперштаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.