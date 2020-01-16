Путин объяснил предложенные изменения в Конституции

Президент Владимир Путин на первой встрече с рабочей группой по изменению Конституции объявил о необходимости тщательной подготовки. С другой стороны, спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что изменения могут быть приняты уже до конца весенней сессии.

Путин объяснил, что смысл предложенных им поправок в том, чтобы повысить роль гражданского общества, регионов и политических партий в принятии важнейших решений и развитии России. Глава государства подчеркнул, что РФ является президентской республикой, но значение парламента повышается. Так что сегодня связка между парламентом и правительством стала востребована.

«Россия должна оставаться в то же время президентской республикой. У президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с потерей доверия», — отметил Путин, его цитирует РИА «Новости».

Говоря о тщательной работе, президент обратил внимание на новый статус Госсовета. По его словам, здесь нужно особенно сильно следить за формулировками, чтобы не превратить этот орган в новую палату регионов.

Спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что изменения в Конституцию РФ могут быть приняты до конца весенней сессии.

Рабочая группа встречалась с президентом в резиденции в Ново-Огареве. В состав группы вошли представители Совета Федерации, Государственной думы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, деятели искусства и спорта, представители регионов. Сопредседателями рабочей группы являются глава конституционного комитета Совфеда Андей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева.

Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции во время послания Федеральному собранию 15 января. Они касаются перераспределения функций между исполнительной, законодательной и судебной властями.