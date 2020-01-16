Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию 16 января

«Да, президент планирует встречу с созданной рабочей группой уже сегодня, в четверг, 16 января», — заявили в пресс-службе Кремля РИА «Новости».

В четверг состоится установочное заседание. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель группы Андрей Клишас. По его словам, 16 января участники группы должны встретиться с президентом и определить механизм работы, сообщил «Интерфакс».

Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил внести поправки в Конституцию РФ. После этого глава государства создал рабочую группу по этому вопросу, в нее входит 75 человек. Ее сопредседателями стали Андрей Клишас, академик РАН Талия Хабриаева и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Среди предложенных Путиным поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, закрепление роли Госсовета.