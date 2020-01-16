Поправки в Конституцию возложили на 75 человек. Двое из них рассказали о планах рабочей группы

После послания Федеральному собранию Владимир Путин создал рабочую группу, которая займется поправками в Конституцию России. Для этого президент выбрал 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей. Их встреча с главой РФ состоится 16 января, но что на ней будет? Об этом «360» спросил самих членов группы.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести несколько поправок в Конституцию, в том числе разрешить Госдуме утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Таким образом, только после обсуждения в Госдуме президент сможет подписывать назначение человека на ту или иную должность.

В четверг, 16 января, пройдет первая встреча Путина с рабочей группой, которая и займется подготовкой поправок в Конституцию. На собрании участники обсудят, в том числе, порядок работы. На сайте Кремля есть список всех членов группы. В него входят главы комитетов, институтов, общественники, директора благотворительных фондов, люди из руководства некоторых регионов и другие деятели из разных сфер жизни страны.

Время пришло

Пока даже участники собрания не знают, что именно будут обсуждать на встрече. Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин в беседе с «360» предположил, что президент хочет проговорить с членами рабочей группы алгоритм действий, по которому можно будет «реализовывать пожелания». При этом сам разговор о поправках в Конституцию Бебенин посчитал своевременным.

Поправки считаю абсолютно своевременными и нужными. Давно это назрело. Сегодня на встрече главным будет алгоритм действий, чтобы создать схему, по которой можно будет реализовать пожелания президента о мнении россиян. [Разобраться], в каком виде это будет: референдум, опросы, голосования Сергей Бебенин.

Бебенин предположил, что раз на встрече будут спикеры региональных парламентов, то беседа коснется отношений уровней власти. В том числе обсудят план действий муниципалитетов.

«Создание дополнительных условий конституционного закрепления для муниципалов, потому что это основной уровень власти, который решает главные проблемы для людей на территории», — сказал Бебенин и добавил, что ожидает от встречи конкретного обсуждения реализации поправок, а также решения вопросов по работе в регионах.

Бебенин напомнил, что власти Ленинградской области давно контактируют с жителями, совместно принимая решения по важным аспектам жизни региона — начиная с формирования муниципальной власти до принятия участия в вопросах, связанных с населенными пунктами. Это и благоустройство, и строительство объектов, а также совместное определение приоритетных проблем.

«Сократить дистанцию»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг поделился с «360», что роль рабочей группы — сделать формулировки в поправках более понятными для общества.

Какие трудности будут? Посмотрим, не будем забегать вперед. Они наверняка будут. Всегда есть большая разница между ожиданиями общества и формулировками в законах. Роль рабочей группы — эту дистанцию сократить и сделать более понятными для общества предложения президента по изменению конституции Валерий Гартунг.

Предложения президента по линии поправок в Конституцию Гартунг оценил положительно. Особенно его порадовало, что Путин предложил усилить конституционную роль парламента в назначении членов правительства и контролировать их деятельность.

В среду в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил семь поправок в Конституцию. Первым делом он сказал о расширении полномочий Госдумы — чтобы парламентарии получили возможность утверждать премьер-министра, вице-премьера и федеральных министров, а не просто согласовывали их.

Также Путин предложил изменить в Конституции некоторые положения о полномочиях президента. Во-первых, главой государства может быть только человек, проживший не менее 25 лет в России и в прошлом не имевший иностранного гражданства. Во-вторых, чтобы руководитель страны мог назначать глав силовых ведомств только после консультации с Советом Федерации. В-третьих, убрать из Конституции поправку о том, что президент не может управлять страной два срока подряд, оставив просто «два срока».

Кроме того, Путин посчитал, что нужно запретить губернаторам, членам правительства и судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах. Президент добавил, что главам регионов нужно расширить полномочия на общероссийском уровне, а также закрепить в Конституции статус Госсовета.

По мнению главы государства, в основном своде правил страны следует указать два пункта, касающиеся выплат: минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума; пенсии должны индексироваться регулярно.