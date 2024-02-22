Власть 22 февраля 2024, 22:14 Путин несмотря на мороз вышел к собравшимся жителям одного из городов Чувашии Путин вышел к собравшимся жителям одного из городов Чувашии РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Чувашию по пути встретился с жителями одного из небольших городов республики, которые собрались и ждали проезда президентского кортежа. Видео с места событий в Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Путин, несмотря на мороз, вышел к собравшимся жителям одного из небольших городов Чувашии», — написал он.

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На кадрах видно, как люди с улыбкой встретили главу государства. Они благодарили его и кричали об уважении и любви. Путин пообщался с местными жителями, они снимали и фотографировали его на камеры мобильного телефона.

По словам одной из женщин, толпа ждала президента около пяти часов. Дети также пришли поприветствовать Путина.

Президент неоднократно выходил на улицу, чтобы напрямую пообщаться с народом. В июне прошлого года в ходе рабочей поездки в Дагестан глава государства лично увиделся с жителями Дербента. Они встретили его восторженными криками, российский лидер поприветствовал всех, а некоторым даже пожал руки.