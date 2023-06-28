Власть 28 июня 2023, 22:40 Жители Дербента встретили Путина восторженными криками Жители Дербента приветствовали приехавшего в Дагестан Путина восторженными криками

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Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан пообщался с жителями Дербента. Глава государства приехал осмотреть самый большой мультимедийный фонтан в стране, где его восторженными криками встретили сотни горожан. Видео опубликовал Telegram-канал Кремля.

Путин подошел к местным жителям, поприветствовал всех и пожал некоторым руки. Собравшиеся реагировали радостными криками.

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«Владимир Владимирович, мы рады вас видеть!» — прокричала одна из женщин.

Корреспондент ТАСС рассказал, что одна из девочек, оказавшись совсем рядом с президентом, попросила стоящих рядом сделать фотографию. В момент кадра глава государства поцеловал ее в висок.

Российский лидер прибыл в Дербент днем 28 июня. Здесь он провел совещание по вопросам развития туристической отрасли в стране. Путин отметил, что в России имеются все условия для долгосрочного и эффективного развития внутреннего туризма. Он также попросил ускорить разработку концепции развития автотуризма и проектов создания круглогодичных морских курортов.