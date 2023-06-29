Общество 29 июня 2023, 13:44 Путин сам решил пообщаться с жителями Дербента — Песков Представитель Кремля Песков заявил о личном решении Путина пообщаться с жителями Дербента РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан сам принял решение лично пообщаться с жителями Дербента, несмотря на продолжающий действовать вокруг него особый санитарно-эпидемиологический режим. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что буквально весь город вышел встречать российского лидера. Поэтому глава государства не смог отказать людям в общении.

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«С одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать людям в том, чтобы они его поприветствовали», — Пескова процитировал ТАСС.

Путин посетил Дербент днем 28 июня. Здесь президент провел совещание по вопросам развития туристической отрасли в стране, а также лично пообщался с жителями во время осмотра самого большого мультимедийного фонтана в России. Путин подошел к местным жителям, поприветствовал всех и пожал некоторым руки. Собравшиеся реагировали радостными криками.