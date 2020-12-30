Путин не стал поздравлять Зеленского с Новым годом

Помимо Зеленского, поздравления от президента России не получили лидеры Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством действующего президента США Дональда Трампа и избранного Джо Байдена, а также лидеров Великобритании, Италии, Франции, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии и других.

Письмо с поздравлениями от российского президента также получили Папа Римский Франциск, королева Великобритании Елизавета II и премьер Борис Джонсон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В обращении Путин отметил важность международного сотрудничества с Россией, причем не только во время пандемии, но и всегда.

В прошлом году Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг другу с новогодними праздниками по телефону. Российский президент впервые с 2013 года поздравил украинского лидера.