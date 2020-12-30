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    30 декабря 2020, 14:03

    Путин не стал поздравлять Зеленского с Новым годом

    Екатерина Шамина

    Украинского лидера Владимира Зеленского не оказалось в списке поздравлений с Рождеством и Новым годом от Владимира Путина. Обращение к главам зарубежных государств и правительств опубликовано на сайте Кремля.
    Путин не стал поздравлять Зеленского с Новым годом

    Помимо Зеленского, поздравления от президента России не получили лидеры Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.

    Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством действующего президента США Дональда Трампа и избранного Джо Байдена, а также лидеров Великобритании, Италии, Франции, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии и других.

    Письмо с поздравлениями от российского президента также получили Папа Римский Франциск, королева Великобритании Елизавета II и премьер Борис Джонсон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    В обращении Путин отметил важность международного сотрудничества с Россией, причем не только во время пандемии, но и всегда.

    В прошлом году Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг другу с новогодними праздниками по телефону. Российский президент впервые с 2013 года поздравил украинского лидера.