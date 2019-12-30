«Что им желать хорошего?» Политолог объяснил, почему Путин поздравил с Новым годом не всех лидеров

Президент России Владимир Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом. Журналисты сразу же обратили внимание на отсутствие в списке поздравленных президентов Украины и Грузии. Директор Института политических исследований Сергей Марков в разговоре «360» посчитал отсутствие поздравлений неудивительным на фоне антироссийских настроений.

«Это совершенно естественно. Во-первых, Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией. Более того, президент Грузии неоднократно лживо клеветала о том, что Россия является агрессором. Она накачивает русофобскую ненависть, даже пришлось отменять авиарейсы. Было бы странно поздравлять такого человека», — сказал Марков в комментарии «360».

Что касается Украины, то политолог заметил, что Россия не признавала выборы. Он напомнил, что к голосованию на выборах были допущены только те, кого одобрили спецслужбы США.

Главная цель, которую поставили хозяева перед Владимиром Зеленским, это уничтожение всего русского, это насильственное подавление тех, кто хочет дружить с Россией, это уничтожение русского языка. Было бы странно человека, который реализует такую программу, поздравлять Сергей Марков.

Кроме того, политолог обратил внимание на отсутствие глав Латвии, Литвы, Польши и Эстонии среди получателей поздравления Путина. Марков заявил, что главы этих стран проводят ярко выраженную политику русофобии и провокации, стремятся признать Россию «исчадием ада».

«Что им желать хорошего? Им можно только пожелать как можно быстрее потерпеть поражение, с позором уйти и быть наказанными своими правительствами», — заметил Марков.

Говоря о словах официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что список поздравлений может быть расширен, Марков допустил, что это может быть сделано только за счет добавления в него президентов и премьер-министров латиноамериканских стран.

Президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Список лиц, кому Путин адресовал поздравления, был опубликован на сайте Кремля 30 декабря.