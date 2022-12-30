Власть 30 декабря 2022, 14:18 Путин не поздравит лидеров США, Франции и Германии с Новым годом Пресс-секретарь Песков: Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран Пресс-служба Кремля

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Россия фактически не контактирует с недружественными странами, и президент Владимир Путин не станет поздравлять их лидеров с Новым годом. Они тоже не делают этого, рассказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

Президент поздравил с Новым годом и Рождеством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, председателя КНР Си Цзиньпина, главу Бразилии Жаира Болсонару и других политиков. Журналисты спросили Дмитрия Пескова, станет ли он отправлять обращения американскому лидеру Джо Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и главам других недружественных стран.

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«Нет, не будет», — ответил он.

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По словам пресс-секретаря, они тоже не делают этого, и фактически у России нет контактов с этими странами. Дмитрий Песков заявил, что в России учли постоянные недружественные действия с их стороны, и решили не поздравлять. Ранее он сказал, что Россия и США настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что им не до поздравлений.