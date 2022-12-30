Мир 30 декабря 2022, 14:09 Путин поздравил с Новым годом и Рождеством только двух европейских лидеров Президент Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров Сербии и Венгрии

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Президент Владимир Путин поздравил с наступающими праздниками некоторых мировых лидеров. Из глав европейских государств он обратился только к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и сербскому президенту Александру Вучичу, сообщили в Кремле.

Рождественские и новогодние поздравления от Путина получил Виктор Орбан. Российский лидер отметил, что двусторонние отношения сохранили позитивную динамику, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

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Владимир Путин обратил внимание на построение стратегического партнерства в различных сферах во взаимоотношениях России и Сербии.

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«Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание конструктивного и многопланового двустороннего сотрудничества на благо братских народов России и Сербии», — отметил глава государства.

Российский лидер поздравил президентов Белоруссии, Казахстана, Турции и Сирии, Бразилии, Никарагуа, Кубы и других государств. Поздравительные телеграммы направили и некоторым бывшим лидерам стран, включая Сильвио Берлускони и Герхарда Шредера.

Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Москву весной 2023 года. По словам президента, он найдет время для личной встречи.