Власть 09 сентября 2022, 13:02 Поделиться Telegram

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Viber Путин не поедет на похороны Елизаветы II — Песков Представитель Кремля Песков: Путин не поедет на похороны Елизаветы II РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не поедет на похороны британской королевы Елизаветы II. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Такой вариант не рассматривается», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Протокольная процедура похорон Елизаветы II пока не объявлена, и говорить о том, кто будет представлять на ней Россию, преждевременно, добавил Песков.

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Ранее Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной его матери Елизаветы II. Президент России отметил, что с именем королевы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Великобритании, кроме того, она многие десятилетия пользовалась авторитетом на мировой арене, любовью и уважением подданных. Владимир Путин пожелал ее сыну мужества и стойкости и попросил передать слова сочувствия другим членам королевской семьи.

Елизавета II умерла 8 сентября. Престол унаследовал ее старший сын Чарльз, который взял себе имя Карл III.

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