Путин не поедет на похороны Елизаветы II — Песков | 360°

Все новости

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:47

Новый детский сад построили в ЖК «Домодедово Парк» в Подмосковье

Происшествия

09 сентября 2022, 13:47

Женщина едва не прирезала мужа в Казани

Реклама

Знаменитости

09 сентября 2022, 13:46

DJ Smash взял гонорар, но отказался выступать в Якутии — СМИ

Спецоперация

09 сентября 2022, 13:45

Жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и ЛНР из-за обстрелов ВСУ

Эксклюзив

09 сентября 2022, 13:42

«Как в сказку попадаешь». Калининград станет достойной конкуренцией Европе

Путешествия

09 сентября 2022, 13:27

Евросоюз разрешит въезд только родственникам и журналистам из России

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Компания из Мытищ займется импортозамещением материалов для строительства дорог

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Новый парк «Взлет» откроется в Домодедове в 2023 году

Наука

09 сентября 2022, 13:23

Телескоп «Иноуэ» сфотографировал Солнце в уникальном разрешении

Власть

09 сентября 2022, 13:02

Путин не поедет на похороны Елизаветы II — Песков

Представитель Кремля Песков: Путин не поедет на похороны Елизаветы II

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин не поедет на похороны британской королевы Елизаветы II. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Такой вариант не рассматривается», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Реклама

Протокольная процедура похорон Елизаветы II пока не объявлена, и говорить о том, кто будет представлять на ней Россию, преждевременно, добавил Песков.

Реклама

Ранее Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной его матери Елизаветы II. Президент России отметил, что с именем королевы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Великобритании, кроме того, она многие десятилетия пользовалась авторитетом на мировой арене, любовью и уважением подданных. Владимир Путин пожелал ее сыну мужества и стойкости и попросил передать слова сочувствия другим членам королевской семьи.

Елизавета II умерла 8 сентября. Престол унаследовал ее старший сын Чарльз, который взял себе имя Карл III.

Великобритания

Дмитрий Песков

Елизавета II

Владимир Путин

Умерла Елизавета II

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама