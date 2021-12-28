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    28 декабря 2021, 13:49

    Путин не определился с местом празднования Нового года

    Михаил Закурдаев

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что не знает в данный момент, где проведет новогодние праздники президент РФ Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

    Путин не определился с местом празднования Нового года

    «Сейчас пока не могу сказать», — ответил он журналистам, «предложившим» на выбор Москву или Сочи.

    Ранее Песков говорил, что Новый год президент встретит со своими родными и близкими. Но всю праздничную неделю Путин отдыхать не будет. Уже через несколько дней он вернется к работе. Как пояснил представитель Кремля, президенту нужно заслушать доклады и решить вопросы, которые не могут откладываться.

    А сам Путин пошутил, что в Новый год будет слушать выступление президента России.