Путин не определился с местом празднования Нового года

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что не знает в данный момент, где проведет новогодние праздники президент РФ Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

«Сейчас пока не могу сказать», — ответил он журналистам, «предложившим» на выбор Москву или Сочи.

Ранее Песков говорил, что Новый год президент встретит со своими родными и близкими. Но всю праздничную неделю Путин отдыхать не будет. Уже через несколько дней он вернется к работе. Как пояснил представитель Кремля, президенту нужно заслушать доклады и решить вопросы, которые не могут откладываться.

А сам Путин пошутил, что в Новый год будет слушать выступление президента России.