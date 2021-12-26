Владимир Путин пошутил в ответ на вопрос о том, как он будет встречать Новый год. Празднование, по его словам, будет традиционным — за столом с близкими и выступлением президента по телевизору.

«Ну что, сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента», — сказал глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Новый год президент встретит со своими родными и близкими. Но всю праздничную неделю Путин отдыхать не будет. Уже через несколько дней он вернется к работе. Как пояснил представитель Кремля, президенту нужно заслушать доклады и решить вопросы, которые не могут откладываться.

Вопрос об отдыхе Путину задали и во время его большой пресс-конференции. Один из журналистов поинтересовался, почему президент ездит в тайгу вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, а премьер-министра Михаила Мишустина они с собой не берут. В ответ президент предложил вспомнить старый еврейский анекдот, который заканчивался словами: «А кто в лавке останется?».