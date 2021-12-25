Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники

Встреча Нового года у президента России Владимира Путина пройдет в компании родных и близких. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что рождественская неделя у российского лидера частично пройдет в рабочем режиме.

«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как президент России встретит Новый год.

Представитель Кремля добавил, что после нескольких дней отдыха Владимир Путин вернется к работе. Песков отметил, что главе государства необходимо работать с документами и другими данными. Особенно когда обстановка в Европе остается достаточно тревожной.

«Я думаю, что первые несколько дней он (Путин — прим. ред.) будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», — отметил Песков.

Он пояснил, что Путину нужно заслушивать доклады и заниматься другими делами страны, которые откладывать нельзя. Песков не исключил, что президент в середине праздничной недели может провести какие-то встречи. Но полноформатных совещаний пока в планах российского лидера нет.