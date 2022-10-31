Путин назвал встречу с Алиевым и Пашиняном полезной и важной | 360°

31 октября 2022, 22:05
Путин назвал встречу с Алиевым и Пашиняном полезной и важной
Президент Путин назвал переговоры с главами Армении и Азербайджана полезными
Президент России Владимир Путин положительно оценил переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Он назвал встречу важной и полезной, написал ТАСС.
«Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе», — сказал Путин.
Реклама
Он уточнил, что лидеры страны обсудили и наметили конкретные шаги по развитию связей в экономической сфере и инфраструктурных проектов. По словам президента, для выполнения этих планов создадут рабочую группу, которую возглавят вице-премьеры правительств.
Реклама
Ранее стало известно, главы трех государств провели три сессии переговоров по спорной территории и подписали совместное заявление.
После встречи Путин заявил, что Россия сделает все для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, Российский лидер подчеркнул, что поможет завершить конфликт двух стран.
Армения
Владимир Путин
Конфликт Азербайджана и Армении
Реклама
Реклама