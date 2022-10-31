Путин пообещал помочь в решении конфликта Армении и Азербайджана | 360°

Власть 31 октября 2022, 21:22 Путин пообещал помочь в решении конфликта Армении и Азербайджана Президент России Путин пообещал помочь поставить точку в конфликте Армении и Азербайджана РИА "Новости"

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Россия сделает все для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с главами этих государств Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Российский лидер заверил, что поможет поставить точку в конфликте двух стран.

«Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто», — подчеркнул президент России.

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На встрече в Сочи Путин отметил, что Москва, Баку и Ереван показали, что способны договариваться о будущем стран.

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«Когда я говорю всех наших стран, имею в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, и все страны региона. Потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории», — подчеркнул российский лидер.

Путин также сообщил, что Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместное заявление по Карабаху. Встреча проходила в понедельник в Сочи, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.