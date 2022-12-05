Общество 05 декабря 2022, 18:44 Путин призвал наградить восстанавливавших Крымский мост строителей Президент Путин поддержал идею наградить строителей, восстанавливавших Крымский мост РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение наградить строителей, которые занимались восстановлением поврежденного после теракта Крымского моста. Об этом глава государства заявил во время разговора с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, сообщил ТАСС.

Во время осмотра новых пролетов Хуснуллин указал на большой объем работы, который удалось выполнить за 55 дней в непростых погодных условиях. Вице-премьер предложил отметить труд строителей благодарственными письмами.

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«Конечно», — сказал Путин.

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Глава государства побывал на Крымском мосту 5 декабря. Он выслушал доклад Хуснуллина о ремонтных работах на переправе и встретился со строителями.

Кроме того, Путин лично проехал по автомобильной части моста за рулем Mercedes. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что глава государства выбрал для поездки Mercedes, поскольку на месте была именно эта машина.

Во время поездки по Крымскому мосту, Владимир Путин призвал обеспечить надежное сообщение с полуостровом по суше и выразил надежду на полной восстановление железнодорожного полотна уже к середине следующего сезона.