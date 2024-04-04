Власть 04 апреля 2024, 20:55 Путин назвал сохранение идентичности основой будущего России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия и ее граждане с течением времени будут меняться, но в основе будущего страны лежит сохранение идентичности. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Трансляцию вели на официальном сайте Кремля.

«Конечно, страна будет меняться, и люди будут меняться, но сохранение идентичности лежит в основе будущего страны», — заявил глава государства.

Реклама

Основной темой совещания были итоги реализации планов развития регионов и их продление до 2023 года. Докладчиками были глава Минэкономразвития Максим Решетников и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее на съезде Федерации независимых профсоюзов страны Путин призвал форсировать индустриальное развитие России. На внутреннем рынке должна возрасти доля отечественных товаров, подчеркнул глава государства.