04 апреля 2024, 20:55
Путин назвал сохранение идентичности основой будущего России
Россия и ее граждане с течением времени будут меняться, но в основе будущего страны лежит сохранение идентичности. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Трансляцию вели на официальном сайте Кремля.
«Конечно, страна будет меняться, и люди будут меняться, но сохранение идентичности лежит в основе будущего страны», — заявил глава государства.
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Основной темой совещания были итоги реализации планов развития регионов и их продление до 2023 года. Докладчиками были глава Минэкономразвития Максим Решетников и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Ранее на съезде Федерации независимых профсоюзов страны Путин призвал форсировать индустриальное развитие России. На внутреннем рынке должна возрасти доля отечественных товаров, подчеркнул глава государства.
Кремль
Россия
Владимир Путин
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