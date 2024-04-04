Власть 04 апреля 2024, 18:22 Путин и члены правительства обсудят программы развития регионов Путин начал совещание с членами правительства в формате видеоконференции РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин открыл совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Участники заседания подведут итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и обсудят дальнейшие планы на 2025–2030 годы.

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«С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению „Экономика и финансы“ Алексей Текслер», — отметили в сообщении.

Ранее Путин поручил правительству решить вопрос повышения минимального размера оплаты труда и доложить об этом до 15 марта 2025 года. К 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей — более чем в два раза по сравнению с современным уровнем.