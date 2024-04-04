Власть 04 апреля 2024, 15:33 Путин призвал форсировать индустриальное развитие России Путин: необходимо повышать производительность труда или завозить рабочую силу Freepik

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Россия должна форсировать свое индустриальное развитие до 2030 года. Нужно либо повышать производительность труда, либо использовать иностранную рабочую силу. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов страны. Его слова опубликовала пресс-служба Кремля.

В ближайшие шесть лет на внутреннем рынке должна возрасти доля отечественных товаров: оборудования, станков, машин, лекарств. Все это страна сможет производить в больших объемах.

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«Мы с вами понимаем, это и есть структурные изменения в экономике, обеспечение темпов ее роста, темпов роста ВВП и достойные заработные платы. У нас выбора большого нет: или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда», — подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда в России должен увеличиться почти вдвое к 2030 году — до 35 тысяч рублей. Существенное повышение МРОТ начнется уже в 2024 году. Президент также подчеркнул, что в ближайшие время России не грозит безработица. Ее уровень сейчас низкий: в феврале она уменьшилась до 2,8%.