Власть 05 апреля 2024, 00:20 Путин назвал слова Христа о «ловцах человеков» актуальными для современной России Путин во время обсуждения молодежной политики процитировал строки из Евангелия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин процитировал слова Иисуса Христа в ходе обсуждения молодежной политики на совещании с правительством, которое проходило в режиме видеоконференции. Трансляцию вели на официальном сайте Кремля.

Речь идет о евангельском событии, когда Иисус на берегу Галилейского моря встретил рыбаков, ставших впоследствии его первыми учениками.

Реклама

«Кто-то рыбу ловил, кто-то сети поправлял. И он им сказал: „Идите за мной, и вы будете ловцами человеков“. То есть человеческих душ», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что такие проповеди были важны в период становления мировых религий.

«Но это не менее актуальным оказалось и сейчас, когда мы вынуждены и должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу историю», — заявил Путин.

По мнению российского лидера, Россия и ее граждане с течением времени будут меняться, но в основе будущего страны будет лежать идея сохранения идентичности.

Основной темой совещания стали итоги реализации планов развития регионов и их продление до 2023 года.