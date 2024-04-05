05 апреля 2024, 00:20
Путин назвал слова Христа о «ловцах человеков» актуальными для современной России
Путин во время обсуждения молодежной политики процитировал строки из Евангелия
Президент Владимир Путин процитировал слова Иисуса Христа в ходе обсуждения молодежной политики на совещании с правительством, которое проходило в режиме видеоконференции. Трансляцию вели на официальном сайте Кремля.
Речь идет о евангельском событии, когда Иисус на берегу Галилейского моря встретил рыбаков, ставших впоследствии его первыми учениками.
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«Кто-то рыбу ловил, кто-то сети поправлял. И он им сказал: „Идите за мной, и вы будете ловцами человеков“. То есть человеческих душ», — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что такие проповеди были важны в период становления мировых религий.
«Но это не менее актуальным оказалось и сейчас, когда мы вынуждены и должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу историю», — заявил Путин.
По мнению российского лидера, Россия и ее граждане с течением времени будут меняться, но в основе будущего страны будет лежать идея сохранения идентичности.
Основной темой совещания стали итоги реализации планов развития регионов и их продление до 2023 года.
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