Путин назвал самую значимую задачу в жизни

Президент РФ Владимир Путин заявил, что самой значимой задачей в жизни для него является укрепление России. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России», — сказал президент.

Российский лидер добавил, что сделает все для того, чтобы люди, преданные стране, были поддержаны.

Путин также рассказал, что его преемник должен быть готов не просто посвятить годы служению стране, но и положить всю свою жизнь «на алтарь Отечества». При этом он готов будет поддержать его даже в том случае, если этот человек будет критически относиться к каким-либо сферам его деятельности. Важно, чтобы это был человек с конструктивными взглядами, отметил президент.

Путин ранее поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом, которая состоится в Женеве 16 июня. Российский лидер заявил, что планирует добиться налаживания прямых контактов.