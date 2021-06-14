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    14 июня 2021, 16:38

    «Положить жизнь на алтарь Отечества». Путин рассказал, каким должен быть его преемник

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что его преемник должен быть готов связать свою жизнь с судьбой Отечества. Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    «Положить жизнь на алтарь Отечества». Путин рассказал, каким должен быть его преемник

    Путин заявил, что для него нет более значимой задачи, чем укрепление России. И того же самого он ждет от своего преемника на посту главы государства.

    «Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», — заявил Путин.

    Российский лидер отметил, что всем когда-нибудь найдется замена. Но вместе с тем Путин выразил уверенность, что фундаментальные основы российской государственности будут такими, что страна будет твердо стоять на ногах.

    Путин также заявил, что в России ничего не обрушится в одночасье, когда сменится президент.

    Президент РФ дал интервью NBC в преддверии грядущих переговоров с американским коллегой Джо Байденом, которые пройдут в Женеве 16 июня.