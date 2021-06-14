«Положить жизнь на алтарь Отечества». Путин рассказал, каким должен быть его преемник

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его преемник должен быть готов связать свою жизнь с судьбой Отечества. Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Путин заявил, что для него нет более значимой задачи, чем укрепление России. И того же самого он ждет от своего преемника на посту главы государства.

«Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что всем когда-нибудь найдется замена. Но вместе с тем Путин выразил уверенность, что фундаментальные основы российской государственности будут такими, что страна будет твердо стоять на ногах.

Путин также заявил, что в России ничего не обрушится в одночасье, когда сменится президент.

Президент РФ дал интервью NBC в преддверии грядущих переговоров с американским коллегой Джо Байденом, которые пройдут в Женеве 16 июня.