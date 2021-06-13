Путин назвал ожидания от встречи с Байденом

В ходе встречи с Джо Байденом Владимир Путин планирует восстановить личные контакты и наладить прямой диалог. Об этом российский лидер заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«[Планируется] восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы. <…> Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», — сказал президент России.

По словам Путина, стратегическая стабильность, региональные конфликты, вопросы экологии и экономическое сотрудничество — это темы, которые представляют взаимный интерес.

Путин встретится с Байденом 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Это будет их первая личная встреча после избрания Байдена на пост президента Соединенных Штатов. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что руководитель Российского государства полетит в Швейцарию из-за плохих отношений между странами.