Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. Сохранить ее помогут высокие технологии

Для сохранения российской цивилизации необходимо делать упор на развитии высоких технологий. Такое мнение выразил президент Владимир Путин.

«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высоких технологиях и на будущем развитии», — сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Еще в сентябре 2019 года Путин давал интервью, где отмечал изменение мира под действием новых технологий. Тогда глава государства говорил, что беспилотная техника, генетика, искусственный интеллект и медицина станут основой, на которой будет развиваться Россия.

Ранее вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова подчеркивала, что в будущем старых работников заменят специалисты, которые смогут сочетать в себе современные профессии и технологии. Например, востребованными окажутся сотрудники, умеющие работать с искусственным интеллектом.