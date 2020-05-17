    17 мая 2020, 14:51

    Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. Сохранить ее помогут высокие технологии

    Дарья Бунякова

    Для сохранения российской цивилизации необходимо делать упор на развитии высоких технологий. Такое мнение выразил президент Владимир Путин.
    Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. Сохранить ее помогут высокие технологии

    «Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высоких технологиях и на будущем развитии», — сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    Еще в сентябре 2019 года Путин давал интервью, где отмечал изменение мира под действием новых технологий. Тогда глава государства говорил, что беспилотная техника, генетика, искусственный интеллект и медицина станут основой, на которой будет развиваться Россия.

    Ранее вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова подчеркивала, что в будущем старых работников заменят специалисты, которые смогут сочетать в себе современные профессии и технологии. Например, востребованными окажутся сотрудники, умеющие работать с искусственным интеллектом.