Названы самые востребованные профессии будущего в России

Она отметила, что на рынке труда будут востребованы специалисты, которые смогут сочетать в себе современные профессии и технологии. Качестве примера она привела юриста по применению искусственного интеллекта, искусствоведа по созданию артефактов в виртуальной реальности.

При этом Марина Ракова отметила, что самой главной профессией, которая только ежегодно будет все больше востребованней, станет учитель.

«Образование должно отвечать всем вызовам современности, чтобы обществу выполнять стоящие задачи в экономике, социальной сфере, культуре», — отметила специалист и пояснила, что машина никогда не сможет заменить живого преподавателя.

При этом она пояснила, что говорить об актуальных профессиях на перспективу в 10 лет пока сложно. Может оказаться так, что знания, полученные в вузе станут не актуальными. Поэтому лучше узнавать что-то новое всю жизнь. Менять свою специализацию можно не один раз.