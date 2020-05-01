Рассчитаны пики пандемии в округах России. Сделать это помогла математическая модель

Москва пройдет пик эпидемии в начале мая, Подмосковье — чуть раньше столицы, а Петербург — в конце последнего весеннего месяца. В Северной столице был не один центр заражения, поэтому процесс затянется. Такое предположение ученым помогла сделать математическая модель.

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян разработал математическую модель, на основе которой можно определить срок пиков пандемии по регионам России. В основе его системы логарифмическая кривая на базе статистики.

«Следует отметить, что с 17 апреля 2020 года ускорение динамики (распространения коронавируса в Москве — прим. ред.) слегка снизилось и она уже изменилась в лучшую сторону. Столица в первых числах мая пройдет пик эпидемии», — приводит РИА «Новости» слова Тавадяна.

По данным ученого, в столице пандемия полностью закончится в августе. Ситуация в регионах ЦФО напоминает московскую. В Поволжском федеральном округе (ПФО) отрицательная динамика распространения нового вируса.

«Сейчас прогноз таков: пик в ПФО наступит в начале мая. В данный момент есть вероятность, что заражений будет больше в Поволжье, чем в Северо-Западном федеральном округе», — заявил Тавадян. По словам ученого, в Сибирском федеральном округе сейчас сложно определить динамику пандемии, однако позитивные моменты есть.

Тавадян рассчитал, что в Северо-Кавказском федеральном округе пик пандемии придется на вторую неделю мая, в Уральском федеральном округе — на середину июня, в Южном федеральном округе количество заразившихся начнет постепенно снижаться только в конце мая, а на Дальнем Востоке пик случится в первые 10 дней мая.

Ранее искусственный интеллект на базе математической модели назвал точную дату пика распространения 2019-nCoV в целом по России. Согласно расчетам, это случится 6 мая. Российские медики всего выявили 106 498 зараженных. От болезни COVID-19 скончались 1073 человека.