Рассчитаны пики пандемии в округах России. Сделать это помогла математическая модель
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян разработал математическую модель, на основе которой можно определить срок пиков пандемии по регионам России. В основе его системы логарифмическая кривая на базе статистики.
«Следует отметить, что с 17 апреля 2020 года ускорение динамики (распространения коронавируса в Москве — прим. ред.) слегка снизилось и она уже изменилась в лучшую сторону. Столица в первых числах мая пройдет пик эпидемии», — приводит РИА «Новости» слова Тавадяна.
По данным ученого, в столице пандемия полностью закончится в августе. Ситуация в регионах ЦФО напоминает московскую. В Поволжском федеральном округе (ПФО) отрицательная динамика распространения нового вируса.
«Сейчас прогноз таков: пик в ПФО наступит в начале мая. В данный момент есть вероятность, что заражений будет больше в Поволжье, чем в Северо-Западном федеральном округе», — заявил Тавадян. По словам ученого, в Сибирском федеральном округе сейчас сложно определить динамику пандемии, однако позитивные моменты есть.
Тавадян рассчитал, что в Северо-Кавказском федеральном округе пик пандемии придется на вторую неделю мая, в Уральском федеральном округе — на середину июня, в Южном федеральном округе количество заразившихся начнет постепенно снижаться только в конце мая, а на Дальнем Востоке пик случится в первые 10 дней мая.
Ранее искусственный интеллект на базе математической модели назвал точную дату пика распространения 2019-nCoV в целом по России. Согласно расчетам, это случится 6 мая. Российские медики всего выявили 106 498 зараженных. От болезни COVID-19 скончались 1073 человека.