Путин назвал Россию мировым лидером в создании вакцин от коронавируса

Россия заняла лидирующую позицию в мире по созданию вакцин от коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», — заявил Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день среди всех стран мира только у России имеется уже три препарата собственного производства. Это «крупный научный успех», констатировал Путин.

Авторитетное медицинское издание The Lancet ранее опубликовало статью, в которой говорилось, что по результатам третьей фазы клинических испытаний российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность 91,6%. О регистрации второй отечественной вакцины, разработанной научным центром «Вектор», президент РФ Владимир Путин объявил в октябре 2020 года. Препарат получил название «ЭпиВакКорона». Третью отечественную вакцину, «КовиВак», созданную специалистами центра имени Чумакова, планируют зарегистрировать в феврале. А летом начнутся испытания четвертой вакцины, которую разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).