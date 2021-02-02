Испытания четвертой российской вакцины начнутся летом

В России в июле завершатся доклинические испытания четвертой вакцины от коронавируса. Препарат разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

После этого начнутся клинические испытания препарата. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Компания также продолжает работу над антидотом от COVID-19.

«В настоящее время мы разрабатываем рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антитело образований преимущественно, а через клеточный иммунитет. На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру, и для нас сейчас самый ответственный период», — процитировал ТАСС Скворцову.

До следующего года ФМБА планирует начать клинические исследования препарата прямого действия против COVID-19. Если испытания завершатся успешно, то в России, по словам Скворцовой, появится первый безопасный, эффективный прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире. Также к стадии регистрации подошел препарат, который будут применять при самых сложных формах коронавирусной инфекции.

Первой вакциной от коронавируса стал «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи. Второй регистрацию получила «ЭпиВакКорона», разработанная специалистами центра «Вектор». Ее эффективность оценили в 100%. В Минздрав РФ направили пакет документов, необходимых для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса. Препарат с вероятным названием «Ковивак» разработали в Центре имени Чумакова.