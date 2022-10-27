Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации России на Украине | 360°

Важное 27 октября 2022, 18:30 Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации России на Украине Путин: главная цель СВО — помощь Донбассу РИА "Новости"

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Главная цель специальной военной операции (СВО) — помочь людям, живущим в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я изначально говорил прямо в день начала специальной военной операции, что самое главное для нас — это помощь Донбассу», — ответил российский лидер на вопрос о главной цели СВО.

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Не Россия, а именно Запад привел Украину к сложившейся ситуации. Путин подчеркнул, что при поддержке западных кураторов киевские власти отказались от выполнения Минских соглашений, поэтому России нужно было как-то помочь Донбассу.

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Глава государства заверил, что за год не изменил своего отношения к Украине. Он заверил, что украинцы и русские — это один народ, назвав это историческим фактом.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вхождении территорий в состав России. Большинство жителей регионов проголосовали за воссоединение с российским народом. Договоры о присоединении регионов подписали 30 сентября в Кремле, которые позже ратифицировали в Госдуме и Совфеде.