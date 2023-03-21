Мир 21 марта 2023, 18:41 Си Цзиньпин отметил здоровую и устойчивую динамику развития российско-китайских отношений Си Цзиньпин: российско-китайские отношения демонстрируют устойчивую динамику развития

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При совместных усилиях отношения России и Китая показывают здоровую и устойчивую динамику развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы», — подчеркнул лидер Китая.

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Также, по его словам, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном, гуманитарном и межрегиональном измерениях.

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Си Цзиньпин добавил, что готов обозначить план развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в интересах процветания России и КНР. Он приехал в Москву с государственным визитом, который продлится до 22 марта.

В Кремле прошла неформальная встреча Си Цзиньпина с Путиным. Они беседовали тет-а-тет порядка 4,5 часа. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудили план мирного урегулирования украинского конфликта. Во вторник, 21 марта, в Москве стартовали российско-китайские переговоры в расширенных составах.