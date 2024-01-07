Власть 07 января 2024, 01:18 Путин назвал Николая Бердяева одним из любимых русских философов Путин признался, что читает труды русского мыслителя Николая Бердяева РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых русских философов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Этот вопрос обсудили во время беседы президента с семьями Героев России, погибших в специальной военной операции. С их вдовами и детьми глава государства встретился перед Рождеством в Ново-Огарево.

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Речь о любимых философах зашла во время общения президента с семьями Героев России, погибших в спецоперации. Глава государства встретился с ними перед Рождеством в Ново-Огарево.

«Один из», — ответил Путин, когда зашла речь о Бердяеве.

При этом Путин добавил, что ему также интересны труды Иммануила Канта, но труды мыслителей необходимо вникнуть, чтобы понять.

Николай Бердяев — политический и религиозный философ, создатель русской версии экзистенциализма, или концепцию философии свободы, которую понимал как состояние духа. Путину этот философ интересен, как он раньше признавался, своими рассуждениями о судьбе России, пускай и прошлого времени.

Ранее российский лидер заявил, что власти поддержат семьи погибших героев спецоперации.