07 января 2024, 01:18
Путин назвал Николая Бердяева одним из любимых русских философов
Путин признался, что читает труды русского мыслителя Николая Бердяева
Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых русских философов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Этот вопрос обсудили во время беседы президента с семьями Героев России, погибших в специальной военной операции. С их вдовами и детьми глава государства встретился перед Рождеством в Ново-Огарево.
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Речь о любимых философах зашла во время общения президента с семьями Героев России, погибших в спецоперации. Глава государства встретился с ними перед Рождеством в Ново-Огарево.
«Один из», — ответил Путин, когда зашла речь о Бердяеве.
При этом Путин добавил, что ему также интересны труды Иммануила Канта, но труды мыслителей необходимо вникнуть, чтобы понять.
Николай Бердяев — политический и религиозный философ, создатель русской версии экзистенциализма, или концепцию философии свободы, которую понимал как состояние духа. Путину этот философ интересен, как он раньше признавался, своими рассуждениями о судьбе России, пускай и прошлого времени.
Ранее российский лидер заявил, что власти поддержат семьи погибших героев спецоперации.
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