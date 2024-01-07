Власть 07 января 2024, 00:20 Путин поздравил россиян с Рождеством Путин заявил, что Рождество объединяет народы России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Рождеством Христовым. Он назвал этот праздник ярким выражением братского единения народов России.

Глава государства в канун Рождества встретился Ново-Огареве с семьями Героев России, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Он поздравил их с праздником, а также поговорил с каждым — и с вдовами, и с детьми.

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Путин отметил, что православные христиане составляют большинство в России, но это не мешает представителям других традиционных конфессий в нашей стране поздравлять их с праздником. Христиане также поздравляют своих братьев, исповедующих другую веру, в дни их религиозных праздников.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное торжественное богослужение в честь Рождества Христова. Он поздравил с великим праздником всех верующих, пожелав, чтобы благословение Божие пребывало над народом России и над миром, в котором мы живем. Рождественские богослужения проходят во всех храмах России в ночь с 6 на 7 января.