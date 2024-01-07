07 января 2024, 00:21
Путин пообещал поддержку семьям погибших героев СВО
Путин: власти поддержат семьи погибших героев спецоперации
Государство окажет должную поддержку семьям погибших героев СВО. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве с родственниками военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.
«Встреча должна быть ясным сигналом для чиновников о поддержке семей бойцов СВО причем на всех уровнях, чтобы это было ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом были мои коллеги», — сказал он.
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Глава государства провел обстоятельную беседу с вдовами и детьми, а также пригласил их на праздничный ужин.
В первый день 2024 года Путин побывал в военном госпитале имени Вишневского, а затем встретился с бойцами СВО, представляющими разные виды войск. В ходе встречи он лично вручил военнослужащим наградное оружие и значки со штандартом главы государства.
Владимир Путин
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