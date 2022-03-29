Путин назвал Макрону условие разрешения тяжелой ситуации в Мариуполе

Для разрешения тяжелой ситуации в Мариуполе украинские боевики-националисты должны сложить оружие. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

В рамках беседы стороны обменялись мнениями о развитии ситуации вокруг Украины, в том числе был поднят вопрос об очередном раунде переговоров российской и украинской делегаций, который прошел в Стамбуле, сообщила пресс-служба Кремля.

Особое внимание Путин и Макрон уделили гуманитарным вопросам. Президент РФ сообщил о мерах, которые предпринимают подразделения ВС РФ, чтобы обеспечить неотложную гуманитарную помощь и безопасную эвакуацию людей, в том числе из Мариуполя.

Путин подчеркнул, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие.

Также на повестке были вопросы о переходе к оплате рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны Евросоюза. В конце беседы Путин и Макрон договорились о продолжении контактов.