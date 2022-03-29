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    29 марта 2022, 08:25

    Макрон запланировал переговоры с Путиным во вторник

    BFM: Макрон планирует провести телефонный разговор с Путиным 29 марта

    Максим Зинкин

    Президент Франции Эммануэль Макрон хочет провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник 29 марта. Об этом намерении в эфире французского телеканала ВFМ рассказала представитель Министерства иностранных дел Анн-Клэр Лежандр.

    Дипломат пояснила, что Макрон хочет обсудить с Путиным организацию гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей из Мариуполя при посредничестве Турции и Греции.

    Лежандр отметила, что у Макрона и Путина есть налаженный контакт, поскольку они уже провели несколько продолжительных бесед.

    «Мы хотим сохранять этот канал для связи», — рассказала она.

    Ранее Макрон подчеркивал о необходимости оставить окно для переговоров с российской стороной. При этом с его согласия Франция направила Украине около 300 миллионов евро в качестве военной помощи.

    Также французский лидер признался, что настроен пессимистически относительно урегулирования ситуации на Украине.