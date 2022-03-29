Макрон запланировал переговоры с Путиным во вторник

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник 29 марта. Об этом намерении в эфире французского телеканала ВFМ рассказала представитель Министерства иностранных дел Анн-Клэр Лежандр.

Дипломат пояснила, что Макрон хочет обсудить с Путиным организацию гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей из Мариуполя при посредничестве Турции и Греции.

Лежандр отметила, что у Макрона и Путина есть налаженный контакт, поскольку они уже провели несколько продолжительных бесед.

«Мы хотим сохранять этот канал для связи», — рассказала она.

Ранее Макрон подчеркивал о необходимости оставить окно для переговоров с российской стороной. При этом с его согласия Франция направила Украине около 300 миллионов евро в качестве военной помощи.

Также французский лидер признался, что настроен пессимистически относительно урегулирования ситуации на Украине.