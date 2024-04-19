Власть 19 апреля 2024, 11:55 Путин назвал ключевой приоритет России Путин назвал рост продолжительности жизни ключевым приоритетом России Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом России. Об этом заявил президент Владимир Путин, приветствие которого зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава, сообщило РИА «Новости».

«Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики», — отметил глава государства.

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По его мнению, в стране нужно уделять огромное внимание профилактике заболеваний и их лечению. В частности, с применением передовых высокотехнологичных методов.

Путин указал на снижение рождаемости в Волгоградской области. На встрече в режиме видеоконференции с губернатором региона Андреем Бочаровым президент отметил, что этот уровень упал в два раза. Глава Волгоградской области заверил, что работу над улучшением ситуации с рождаемостью проводят.

Росстат подвел демографические итоги 2023 года. В России суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,41. Это худший показатель за последние 17 лет, отметили в Росстате.