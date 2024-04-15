Общество 15 апреля 2024, 15:47 Путин обратил внимание на снижение рождаемости в Волгоградской области Путин указал на снижение рождаемости в Волгоградской области в два раза РИА «Новости»

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В Волгоградской области рождаемость снизилась в два раза. На это губернатору региона Андрею Бочарову указал президент страны Владимир Путин на встрече, которую провели в режиме видеоконференции. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что по документам в Волгоградской области растет промышленность, сохраняется уровень сельскохозяйственного производства, инвестиций. Но демография оставляет желать лучшего.

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«Андрей Иванович, в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Все-таки в два раза — многовато. Волгоград — такое место, хорошее», — отметил российский лидер.

Бочаров подчеркнул, что над улучшением ситуации в регионе работают. По его мнению, в этой сфере необходимо ввести дополнительные меры поддержки.

«Мы их рассматриваем, понимаем, что нам необходимо сделать», — подчеркнул губернатор Волгоградской области.