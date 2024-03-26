Общество 26 марта 2024, 11:44 Росстат заявил о худшем показателе рождаемости за последние 17 лет Суммарный коэффициент рождаемости в России упал до 1,41 Медиасток.рф

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В России среднее число детей на одну женщину (суммарный коэффициент рождаемости) по итогам 2023 года упало до 1,41. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Показатель стал минимальным за последние 17 лет. В 2022 году суммарный коэффициент был на уровне 1,42, а в 2006-м — 1,31.

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При этом число третьих и последующих детей в расчете на одну россиянку выросло. Эксперты объяснили это явление тем, что поколение женщин девяностых менее многочисленное, чем поколение восьмидесятых.

Рождаемость зависит от ряда факторов, в том числе женщин детородного возраста, уровня доходов населения, а также демографических установок.

Ранее президент Владимир Путин заявил о запуске национального проекта «Семья», рассчитанного на поддержку россиян с детьми.