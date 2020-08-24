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    24 августа 2020, 14:31

    Путин назвал главную проблему в России

    Анастасия Калинина

    Президент Владимир Путин утвердил, что главная проблема в России — это безработица. Такое заявление прозвучало в ходе общения с губернатором Ростовской области.

    Во время общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым Владимир Путин сказал, что безработица по-прежнему главная проблема в стране, сообщает ТАСС.

    Ясно, что это (уровень безработицы — прим. ред.) сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно

    Владимир Путин.

    В начале августа российский лидер сообщил, что уровень безработицы «немного подрос».

    Ранее стало известно, что в июле оставшихся без работы стало больше на 125 тысяч, чем в аналогичный период год назад. Общее число безработных достигло 4,731 миллиона человек. В период пандемии корнавируса российские власти поддержали россиян увеличенным пособием по безработице.

    Накануне стало известно об еще одной инициативе, которая должна помочь в борьбе с безработицей. Правительство выделит почти три миллиарда рублей на переобучение безработных. Новую профессию можно будет получить до конца декабря.

    Новости SMI.FM