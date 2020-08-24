Путин назвал главную проблему в России

Президент Владимир Путин утвердил, что главная проблема в России — это безработица. Такое заявление прозвучало в ходе общения с губернатором Ростовской области.

Во время общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым Владимир Путин сказал, что безработица по-прежнему главная проблема в стране, сообщает ТАСС.

Ясно, что это (уровень безработицы — прим. ред.) сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно Владимир Путин.

В начале августа российский лидер сообщил, что уровень безработицы «немного подрос».

Ранее стало известно, что в июле оставшихся без работы стало больше на 125 тысяч, чем в аналогичный период год назад. Общее число безработных достигло 4,731 миллиона человек. В период пандемии корнавируса российские власти поддержали россиян увеличенным пособием по безработице.

Накануне стало известно об еще одной инициативе, которая должна помочь в борьбе с безработицей. Правительство выделит почти три миллиарда рублей на переобучение безработных. Новую профессию можно будет получить до конца декабря.