Правительство предложит безработным получить новую специальность

Кабинет министров уже разработал множество мер для поддержки населения в период кризиса, среди которых: возможность матерям в декрете повысить квалификацию на специальных курсах, увеличение размера пособия по безработице до уровня МРОТ (более 12 тысясч рублей).

Правительство выделит из резервного фонда 2,99 миллиарда рублей для переквалификации безработных граждан. Овладеть новой специальностью можно будет до конца декабря. Предполагается, что в этом могут быть заинтересованы порядка 110 тысяч человек.

Образовательные программы для переобучения разработала российская НКО «Союз WorldSkills». Некоторые звучат довольно привлекательно: «Кибербезопасность», «3D-моделирование для компьютерных игр», «Веб-дизайн и разработка», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Разработка мобильных приложений», «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий» и многое другое из области образования и производства.

Хоть за короткий период будет невозможно стать специалистом в этой сфере, однако заинтересованные россияне смогут определиться с направлением, а потом уже получить более глубокие знания.