Число безработных в России за месяц увеличилось 125 тысяч человек

В июле оставшихся без работы стало больше на 125 тысяч, общее число достигло 4,731 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году этот показатель вырос на 40,6%.

Данные цифры были получены по методологии Международной организации труда (МОТ), которая предполагает расчет из выборочного (70 тысяч человек по всей стране) опроса работоспособного населения.

Только с начала кризиса, вызванного пандемией, 1,25 миллиона человек потеряли работу, то есть доля безработных увеличилась на 36%.

Специалисты уверены, что безработица продолжит расти еще как минимум три месяца. Предполагается, что уже к декабрю число выйдет «на плато», а потом будет снижаться. Максимальный уровень может превысить отметку в 5,1 миллиона человек.