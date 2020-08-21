Число безработных в России за месяц увеличилось 125 тысяч человек
Число безработных в России в прошлом месяце выросло до 6,3% от рабочей силы c 6,2% в июне месяце. Об этом сообщил телеканал «РБК» со ссылкой доклад Росстата о социально-экономическом положении.
В июле оставшихся без работы стало больше на 125 тысяч, общее число достигло 4,731 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году этот показатель вырос на 40,6%.
Данные цифры были получены по методологии Международной организации труда (МОТ), которая предполагает расчет из выборочного (70 тысяч человек по всей стране) опроса работоспособного населения.
Только с начала кризиса, вызванного пандемией, 1,25 миллиона человек потеряли работу, то есть доля безработных увеличилась на 36%.
Специалисты уверены, что безработица продолжит расти еще как минимум три месяца. Предполагается, что уже к декабрю число выйдет «на плато», а потом будет снижаться. Максимальный уровень может превысить отметку в 5,1 миллиона человек.